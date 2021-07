EK is net voorbij, maar eredivisieclubs richten vizier al op Europees voetbal

Noni Madueke en Eran Zahavi vieren een PSV-treffer - Pro Shots

Het EK mag dan net zijn apotheose achter de rug hebben, dat betekent niet dat de voetballiefhebber zomaar zijn koffers kan pakken omdat er voetballoze weken aanbreken. Integendeel, niet alleen zijn veel clubs al hoog en breed begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, er liggen ook alweer serieuze wedstrijden in het verschiet. De start van de eredivisie - op vrijdag 13 augustus trappen het gepromoveerde Go Ahead Eagles en sc Heerenveen als eerste af - laat weliswaar nog een maand op zich wachten, maar PSV en Feyenoord moeten volgende week al Europees aan de bak. Nieuwe en oude gezichten PSV, dat vanavond nog in eigen huis oefent tegen het Griekse PAOK, ontvangt woensdag 21 juli de Turkse titelhouder Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Een week later volgt de return in Istanbul.

Speelprogramma PSV - NOS

Het is niet uitgesloten, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Donyell Malen en Denzel Dumfies daar bij zijn. Enerzijds omdat beide internationals pas na de uitschakeling van Oranje op het EK op vakantie konden gaan, anderzijds omdat ze in de belangstelling staan van diverse clubs in het buitenland en daar ook oren naar hebben. Roger Schmidt, die aan zijn tweede jaar bij PSV begint, heeft tot nu toe vijf nieuwe gezichten in selectie mogen verwelkomen, al was het ritje naar trainingscomplex De Herdgang niet voor iedereen even nieuw. Zo is Davy Pröpper na vier jaar Brighton & Hove Albion teruggekeerd in Eindhoven en werd de nu definitief ingelijfde Marco van Ginkel al enkele keren gehuurd van Chelsea.

Doelman Joël Drommel (overgekomen van FC Twente) en de verdedigers André Ramalho (Red Bull Salzburg) en Phillipp Mwene (FSV Mainz 05) zijn wel compleet nieuw. Feyenoord ongewis Ook Feyenoord wacht al een eerste Europese klus, zij het dat het nog ongewis is waar die de Rotterdammers, komende zaterdag gastheer van Werder Bremen, op donderdag 22 juli gaat brengen. De tweede voorronde van de kersverse Conference League begint de formatie van de nieuwe trainer Arne Slot met een uitwedstrijd tegen FK Decic (Montenegro) of KF Drita (Kosovo). De return is een week later.

Feyenoord-trainer Arne Slot instrueert zijn spelers - Pro Shots

Feyenoord, dat via de play-offs Europees voetbal binnensleepte, heeft na zes jaar afscheid genomen van Eric Botteghin, terwijl ook Bart Nieuwkoop is vertrokken en spits Nicolai Jörgensen op zoek mocht gaan naar een nieuwe uitdaging. Maar het grootste gat wordt natuurlijk achtergelaten door de naar rivaal Ajax verkassende Steven Berghuis. Die leemte zal niet zo één-twee-drie opgevuld kunnen worden. Met de van Spartak Moskou gehuurde aanvallende middenvelder Guus Til en van Molde FK overgenomen Noorse rechtsback Marcus Holmgren Pedersen zijn er wel versterkingen voor elders in het elftal aangetrokken.

Programma Feyenoord - NOS