Basketballers Dream Team zoekende: 'Maar zet mijn geld nog steeds op ze'

Geert Hammink, voormalig NBA-speler en coach van Leiden, zegt dat de uitslagen van afgelopen week laten zien dat andere basketballanden sterker worden. Het zegt volgens hem echter niets over de verwachtingen voor de Spelen.

Hoewel de Amerikaanse selectie door de NBA-finale ( die nog niet beslist is ) nog niet compleet is, zwelt de kritiek op Popovich en zijn jongens wel aan. Sinds Popovich het roer in 2016 overnam overtuigde de Amerikaanse ploeg nauwelijks.

Afgelopen weekend leed de ploeg van bondscoach Gregg Popovich een nederlaag tegen Nigeria (87-90) en gisteren ging Amerika ten onder tegen Australië (83-91). Dat zijn in drie dagen evenveel oefennederlagen als in de 29 jaar daarvoor.

De voorbereiding op Tokio verloopt echter moeizaam voor het 'Dream Team', want LeBron James stelt zich niet beschikbaar en er werden twee wedstrijden op rij verloren.

Hammink doelt op het feit dat de Amerikaanse spelers niet vaak met elkaar in een team spelen en dat tijdens het olympisch toernooi de regels van de internationale basketbalbond FIBA gelden. Regels die wezenlijk anders zijn dan de voorschriften in de NBA.

Zo mag er in de NBA eerst een stap gezet worden voor de dribbel, volgens de FIBA-regels is dat echter een loopfout. De speler moet eerst dribbelen of de bal moet tegelijk met de stap de grond raken.

Ook is het in de NBA verboden om langer dan drie seconden in de 'paint' (het gekleurde gebied tussen ring en vrijeworplijn) te staan, terwijl je daar van de FIBA onbeperkt mag bivakkeren.

Omdat de regels zo ingebakken zijn, vergt het volgens Hammink tijd om gewoontes af te leren. Het is wel zo dat een aantal opponenten van Amerika ook spelers in de NBA heeft spelen en zich dus ook moet aanpassen.

'Leuk en spannend toernooi'

Het sterker wordende internationale speelveld zal volgens Hammink zorgen voor een leuk en spannend toernooi. De voormalig center van onder meer Golden State Warriors verwacht veel van de vier grote Europese basketballanden - Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje - en Australië en Argentinië. "We hoeven niet dezelfde taferelen te verwachten als in 1992 in Barcelona."

Dat waren de eerste Olympische Spelen waarbij het was toegestaan dat spelers uit de NBA meededen. Met groot machtsvertoon werd met spelers als Larry Bird, Magic Johnson en Michael Jordan goud veroverd.