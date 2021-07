Limburg maakt zich op voor meer wateroverlast: opnieuw zware buien verwacht

De A79 bij Heerlen is nog steeds afgesloten vanwege de hevige regenval - ANP

In Limburg wordt vandaag opnieuw flinke wateroverlast verwacht. Het KNMI kondigde code oranje af, omdat er tot morgenavond veel regen zal vallen, is de verwachting. Gisteren kampten verschillende plaatsen in Zuid-Limburg door de zware regenbuien al met wateroverlast. Bijvoorbeeld in Heerlen, waar de historische Oliemolen onder water kwam te staan:

Oliemolen in Heerlen anderhalve meter onder water - NOS

In Zuid-Limburg kan per dag meer dan 75 millimeter regen vallen, zegt Weerplaza, maar lokaal kan dat oplopen tot meer dan 150 millimeter. In het stroomgebied van de Rijn en de Maas is de verwachting dat er ook veel neerslag zal vallen. Dat kan leiden tot overstroming van de uiterwaarden. Meteo Limburg zegt dat geen enkele weercomputer de hoosbuien van gisteravond had berekend:

"Het is allemaal sneller en meer dan verwacht", zegt Har Frenken van Waterschap Limburg in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben te maken met een heel grillig neerslagpatroon in het zuiden." Zo viel er gisteravond in het dorp Schin op Geul 85 millimeter regen in drie uur, zegt Frenken. "Dat zijn extreme hoeveelheden." Het waterschap probeert "met man en macht" de overlast te beperken. Dat doet het bijvoorbeeld door in de buurt van Valkenburg een extra geul te graven, waardoor het vele water beter weg kan stromen. Maar bij zoveel neerslag is niet alles te voorkomen, zegt Frenken. Veel huizen hebben dan ook wateroverlast.

Veel water in heel korte tijd is een gevaarlijke situatie volgens Frenken. "Dat zien we op dit moment ook. We roepen mensen op om, als het niet nodig is, niet naar plekken te gaan waar veel water stroomt of waar beken overstromen. Op de weg kan een putdeksel van het riool weg zijn, daar kun je zomaar in vallen. Zoek het gevaar niet op de komende dagen." Bij Heerlen is de A79 nog steeds afgesloten. De weg kwam gisteren onder water te staan door alle regen: