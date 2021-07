Vandaag coronadebat: komt het thuiswerkadvies weer terug?

Ruim twee weken geleden verviel na anderhalf jaar het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken, maar de kans bestaat dat thuiswerken toch weer de norm wordt. D66 pleit daar vandaag voor in het Kamerdebat over de coronamaatregelen en de snel toenemende besmettingen.

Ook PvdA, SP en GroenLinks denken dat het verstandig is om het advies weer van stal te halen. De VVD-fractie laat weten dat ze het debat afwachten, maar ook dat de liberalen zich afvragen of thuiswerken voldoende effect heeft. De verwachting is dat het kabinet er niet voor gaat liggen als de Tweede Kamer het thuiswerkadvies weer wil laten gelden.

Eind vorige maand schrapte het kabinet het dringende advies, met als voorwaarde dat er op de werkplek voldoende afstand kan worden gehouden. Tegelijk verdween ook de mondkapjesplicht en werd weer meer mogelijk in de horeca en voor de evenementensector.

Destijds daalden de besmettings- en ziekenhuiscijfers flink, maar sindsdien zijn de besmettingscijfers juist weer spectaculair gestegen. Afgelopen vrijdag draaide het kabinet daarom een aantal versoepelingen terug.

Onder meer de horeca moest toch weer eerder sluiten en de regels voor evenementen werden strenger. Reden voor die aanscherpingen is dat veel mensen die de afgelopen tijd positief zijn getest het virus hebben opgelopen in een café of discotheek.

OMT bleef achter advies staan

Het Outbreak Management Team, het belangrijkste corona-adviesorgaan van het kabinet, heeft het advies om zoveel mogelijk thuis te werken nooit ingetrokken.

Overigens is het niet zo dat iedereen weer massaal naar de werkplek komt sinds de regering het advies introk. Veel werkgevers waren al bezig om thuiswerken meer de norm te maken en werknemers kijken voorlopig nog even "de kat uit de boom", zeiden vakbonden FNV en CNV gisteren.

Het debat in de Tweede Kamer begint vandaag om 13.00 uur. De verwachting is dat het voornamelijk zal gaan over de (te) snelle versoepelingen. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge zeiden maandag dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt en ze boden daarvoor hun excuses aan.