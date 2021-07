Etappe 17: favorieten kunnen zich niet meer verstoppen bij finish bergop

Tadej Pogacar in de zestiende etappe - Reuters

De aankomsten bergop zijn deze Tour de France spaarzaam, maar woensdag kunnen de klimmers en klassementsmannen zich niet meer verstoppen. De eindstreep is namelijk bovenop de Col du Portet, een berg van de buitencategorie. Het is pas voor de tweede keer in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk dat de eindstreep getrokken is op de Portet. De eerste keer dat de renners daar finishten (in 2018), won Nairo Quintana de rit.

Etappe 17 live bij de NOS De zeventiende etappe van de Tour de France gaat om 11.55 uur van start en finisht naar verwachting rond 17.00 uur. De rit is vanaf 12.00 uur te volgen in een liveblog en een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1. Vanaf 14.00 uur is ook Radio Tour de France er live bij.

De Nederlanders deden het goed in 2018. Tom Dumoulin finishte als vijfde en schoof op naar de tweede plaats in het algemeen klassement, tevens zijn eindpositie in die Ronde van Frankrijk. Ook Steven Kruijswijk stond in de top-10 van de rituitslag. Laat Vingegaard Pogacar opnieuw kraken? Ook dit jaar zal op de Portet duidelijk worden welke klassementsrenners nog goede benen hebben in de derde week van de Tour. Tot nu toe wist alleen Jonas Vingegaard het geletruidrager Tadej Pogacar lastig te maken, tot verbazing van de jonge Deen zelf.

"Ik voelde me die dag ook heel goed", laat Vingegaard in gesprek met Herman van der Zandt weten. Hij doelt op de elfde etappe, waarin de Mont Ventoux tweemaal beklommen werd. "Ik keek zelf op van het tempo, want ik voelde me zo goed dat ik totaal nog niet op de limiet zat." "Toen ik aanviel, kon alleen Pogacar volgen en die moest er later ook af", analyseert de Deen. "Dat vond ik wel verrassend." 'Realistisch blijven' Ook Ineos wacht op een zwak moment van Pogacar, volgens ploegleider Servais Knaven. "Maar we moeten wel realistisch blijven. We weten allemaal dat we heel veel tijd moeten goedmaken. Het gaat heel lastig worden." Richard Carapaz is de best geklasseerde renner van Ineos. De Ecuadoriaan staat vierde op 5.33 minuten van geletruidrager Pogacar, maar een podiumplaats is zeker niet onhaalbaar. Het verschil met nummer twee Rigoberto Urán is namelijk slechts vijftien seconden.

Jarenlang domineerde de Ineos-ploeg de Tour, maar net als vorig jaar heeft ook deze editie de UAE-ploeg met Pogacar de te kloppen man in zijn gelederen. "We zitten nu in een situatie waarin anderen ploegen ook lang hebben gezeten", doelt Knaven op de ronden waarin Chris Froome zijn concurrenten op een hoop reed. "Dit is ook wel heel leuk hoor, om dingen te bedenken en kijken of iets lukt. We proberen van alles om op te schuiven (in het klassement, red.), om renners eraf te rijden, maar dat lukt niet echt. We wachten op een dag dat het wel lukt." Pyreneeënreuzen Voorafgaand aan de slotklim zitten er nog twee Pyreneeënreuzen op de route, de Peyresourde en de Col de Val-Louron Azet. De Peyresourde is een bekende in het Tourparcours. Al 68 keer werd de berg van de eerste categorie beklommen.

Na de afdaling beginnen de renners aan de voorlaatste klim (Col de Val-Louron Azet), eveneens van de eerste categorie. Het is geen al te lange klim, maar met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3 procent zullen de renners het zeker in de benen gaan voelen. In de zeventiende etappe van de Tour de France komen de renners langs een plaquette ter ere van Raymond Poulidor.