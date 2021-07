Rechter oordeelt in dieselfraudezaak, VW-rijders in andere landen al gecompenseerd

Volkswagen-occasions bij een dealer in Dortmund, vorig jaar - AFP

Krijgen Nederlandse kopers van een Volkswagen-dieselauto met uitstootverhullende software een schadevergoeding? Het antwoord op die vraag komt vandaag een stap dichterbij. De rechtbank in Amsterdam doet vanmiddag uitspraak in een collectieve zaak, aangespannen door Stichting Car Claim. Het is zes jaar na de start van het dieselschandaal de eerste keer dat een Nederlandse rechter inhoudelijk heeft gekeken naar de vraag of Volkswagen aansprakelijk is. Een schadevergoeding voor getroffen dieselrijders is ook vandaag nog niet geregeld. Maar met een voor Car Claim gunstige uitspraak onder de arm, denkt de stichting wel een sterk wapen te hebben in onderhandelingen daarover met de Volkswagen Groep, waar ook Audi, Skoda en Seat onder vallen. "Wat we in dat geval hopen is dat Volkswagen zegt: deze uitspraak ligt er nu, hoe kunnen we het voor iedereen oplossen", zegt bestuurslid Guido van Woerkom van Stichting Car Claim. Dat kan wat Van Woerkom betreft een schadevergoeding zijn, of de mogelijkheid om een auto tegen aankoopkosten terug te geven aan de dealer. "Die hebben een product verkocht dat niet aan de eisen voldeed."

Hoe zat het ook alweer? In 2015 bleek dat Volkswagen met software massaal uitstoottesten van auto's manipuleerde. Dankzij de software 'wist' een auto of hij werd getest in een lab of wanneer hij op de weg reed. De werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen was veel hoger dan tests deden vermoeden. Het leverde een grote rel op, die Volkswagen ondertussen al tientallen miljarden euro's heeft gekost. Topman Martin Winterkorn stapte op. In de VS kreeg een andere bestuurder van Volkswagen zelfs een celstraf van zeven jaar opgelegd. Het woord 'sjoemelsoftware' werd in 2015 het Van Dale Woord van het Jaar. Wereldwijd zijn er naar schatting zo'n 11 miljoen auto's met de software verkocht. In Nederland gaat het volgens Car Claim om 170.000 automobilisten. Autofabrikanten als Fiat Chrysler en Daimler zijn later eveneens betrapt op het gebruik van de software. Ook tegen hen lopen nog altijd tal van claims.

Nederland loopt bepaald niet voorop in de juridische afwikkeling van het geruchtmakende dieselschandaal. Zo legden Amerikaanse toezichthouders al snel miljardenboetes op. Volkswagen moest daarbovenop nog eens miljarden uittrekken om de in de VS verkochte auto's van consumenten terug te kopen, met als gevolg megaparkeerplaatsen vol afgedankte Volkswagens.

Een parkeerplaats in de VS vol met afgedankte Volkswagens met frauduleuze software - ANP