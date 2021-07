Huurprijzen in de vrije sector weer verder gedaald

Voor het vierde kwartaal op rij daalt de gemiddelde prijs van een huurwoning in de vrije sector. In het tweede kwartaal van dit jaar betaalde je gemiddeld 2 procent minder per vierkante meter dan een jaar eerder, meldt huurplatform Pararius.

Het gaat daarbij om nieuwe huurcontracten voor vrijgekomen woningen, dus niet om bestaande huurcontracten. Daarvan wordt de huur een keer per jaar, meestal in juli, verhoogd.

Expat bleef weg

Vooral in de grote steden daalden de huurprijzen door het wegblijven van expats vanwege de coronasituatie. "Daardoor bleven huurwoningen in het hogere segment in grote steden leegstaan", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot. "Verhuurders stelden de huurprijzen naar beneden bij om zo een bredere doelgroep te trekken en leegstand te voorkomen."

Van de vier grote steden daalden de huren in Amsterdam, expatstad bij uitstek, het hardst. Nieuwe huurders betalen daar 6,8 procent minder dan een jaar eerder. Gemiddeld betaal je nu 21,53 euro per vierkante meter in Amsterdam. Daarmee zijn de huren daar nog steeds veel hoger dan het landelijke gemiddelde van 16,37 euro.

In Rotterdam daalde de huurprijs met 4,6 procent naar 15,58 euro, in Den Haag met 0,9 procent naar 16,06 euro.

In Utrecht bleven de huren gelijk aan een jaar eerder met een vierkantemeterprijs van 17,81 euro.

Terugkeer buitenlandse werknemers

Volgens Pararius komt de expatmarkt inmiddels weer op gang, maar is het nog te vroeg om te zeggen wat de terugkeer van buitenlanders die tijdelijk voor hun werk in Nederland verblijven betekent voor de huurprijzen. "Dat effect zullen we waarschijnlijk de komende kwartalen gaan zien", aldus De Groot.

Huurwoningen behoren tot de vrije sector als de huurprijs hoger is dan 752,33 euro per maand. De vrije sector is in Nederland relatief klein, zo'n 7 procent van alle huizen zijn vrijesectorwoningen. Er zijn dus veel meer sociale huurwoningen en koopwoningen.