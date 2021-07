Eerste dode gemeld bij protesten Cuba

De Cubaanse autoriteiten hebben bevestigd dat er een dode is gevallen rond de protesten tegen de communistische regering. Een 36-jarige man kwam in een voorstad van Havana om het leven.

Volgens staatsmedia maakte hij deel uit van een groep die een gebouw van de overheid aanviel in La Guinera. Maar ooggetuigen zeggen dat betogers werden aangevallen door ordetroepen. Er zouden meerdere gewonden zijn gevallen, zowel aan de kant van de betogers als van de ordetroepen.

Persbureau Reuters sprak met inwoners van La Guinera, die melden dat de betogers leuzen riepen als 'Een einde aan communisme' en 'Vrijheid voor het Cubaanse volk'. Sommige betogers zouden met stenen hebben gegooid, waarna het vuur op hen werd geopend.

Internet deels geblokkeerd

Afgelopen zondag brak een zeldzaam protest uit in het land. Cubanen demonstreerden tegen de regering, de slechte leefomstandigheden in het land en de manier waarop de regering corona bestrijdt. Een dergelijk protest is illegaal in Cuba en het komt zelden voor dat Cubanen op zo'n grote schaal de straat op gaan.

President Díaz-Canel zegt dat de Verenigde Staten achter de onrust zitten. De economische problemen van het land zijn volgens hem te wijten aan de Amerikaanse sancties. Díaz-Canel, die dit jaar Raúl Castro opvolgde, riep alle "revolutionairen" op om ook de straat op te gaan. Inmiddels hebben de autoriteiten het internet sterk aan banden gelegd. Onder meer Facebook en WhatsApp worden geblokkeerd.

Er zijn meer dan honderd mensen opgepakt, onder wie betogers, kunstenaars en journalisten.