Rellen en plunderingen in Zuid-Afrika gaan door, nu 72 doden

Het dodental door rellen in Zuid-Afrika is opgelopen tot 72. Dat heeft de politiewoordvoerder in Johannesburg bekendgemaakt. De meeste slachtoffers werden verdrukt bij massale plunderingen van winkels en distributiecentra. Anderen raakten dodelijk gewond bij plofkraken van geldautomaten en bij schietpartijen.

In arme delen van de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng stelen duizenden mensen etenswaren, alcohol, elektrische apparaten en kleding. Bij die plunderingen grijpt de politie in met flitsgranaten en rubberen kogels. Zij worden daarbij ondersteund door militairen. Meer dan 1200 mensen zijn gearresteerd.

Op luchtbeelden is de enorme chaos rond een distributiecentrum in de stad Durban te zien: