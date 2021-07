Miljoen euro opgehaald voor fonds Tanja Groen van Peter R. de Vries

Het streefbedrag van 1 miljoen euro is opgehaald voor het fonds voor de zaak-Tanja Groen. Dat heeft Simon Vuyk, bestuurslid van Stichting De Gouden Tip, bekendgemaakt in het programma Op1. De bekendmaking volgt enkele uren na een extra uitzending van Tijd voor Max om aandacht te vragen voor de zaak van de in 1993 vermiste studente.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries richtte de stichting vorige maand op om geld in te zamelen voor een doorbraak in de zaak.

In de special van Tijd voor Max waren de ouders van Groen aanwezig. De aanleiding voor de uitzending was de aanslag op De Vries, een week geleden. Sinds de aanslag op zijn leven liep het ingezamelde bedrag al snel op. Vorige week woensdag stond de teller nog op 244.000 euro, voor de uitzending was dit al 863.000 euro.

"Tijdens de uitzending was een belteam met een speciaal 0800-nummer actief. Die zijn nog steeds aan het nabellen en die kunnen ook nog steeds gebeld worden, dus het is echt een tussenstand", zei Vuyk.

Alle losse donaties maakten het totaalbedrag rond 23.00 uur 1.176.000 euro. "Dat is een droom die waarheid wordt. Dit heeft zo'n grote betekenis tegen de achtergrond wat er met Peter is gebeurd, omdat dit echt zijn project was."

De gemiddelde donatie was 30 euro, ging hij verder. "Ik heb vanavond in de uitzending gezegd: liever een miljoen keer 1 euro dan 1 keer een miljoen. Het zijn niet alleen heel veel mensen, maar die hebben er 30 euro voor over. Dus het is echt geweldig."

In de uitzending bedankten Royce en Kelly de Vries, de kinderen van Peter, het publiek voor alle steun die ze ontvangen na de aanslag op hun vader en riepen ze kijkers op om te doneren: