Amerikaanse minister naar Taiwan, hoogste bezoek in 40 jaar

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar brengt een dezer dagen een officieel bezoek aan Taiwan. Het is het hoogste bezoek van een Amerikaanse functionaris in vier decennia.

Azar ontmoet onder anderen president Tsai Ing-wen, die in januari werd herkozen dankzij haar harde lijn tegenover Peking. Het hoge bezoek zal de Amerikaanse betrekkingen met China dan ook geen goed doen. De relatie is al belabberd door onder meer de handelsoorlog en geruzie over de aanpak van de coronacrisis.

In een verklaring prijst minister Azar juist Taiwans openheid en medewerking gedurende de pandemie en daarvoor. "Vrije en democratische samenlevingen zijn het beste in staat om gezondheid te beschermen en te bevorderen."

Grootste wapenleverancier

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bij de Amerikanen officieel bezwaar aangetekend tegen het bezoek van Azar. China ziet Taiwan als een afvallige provincie die vroeg of laat weer onder het directe bestuur van de communistische partij moet gaan vallen.

Het land bestrijdt elke poging om Taiwan een onafhankelijke status geven. Maar weinig landen erkennen Taiwan daarom als onafhankelijke staat en het heeft ook geen zetel bij de Verenigde Naties. China gaf Nederland er in april nog van langs toen ons land een naamswijziging van de delegatie in Taiwan doorvoerde.

De Verenigde Staten kozen er in 1979 voor om de diplomatieke banden met Taiwan te verbreken en de voorkeur te geven aan hun relatie met China. Wel zijn de Amerikanen Taiwans grootste wapenleverancier en belangrijkste bondgenoot op het internationale toneel.