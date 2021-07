Nieuwe aanhouding voor dodelijke woningbrand Hilversum

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een dodelijke woningbrand in Hilversum. Een 19-jarige Hilversummer wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan de brandstichting. De twee bewoners overleefden de brand niet.

Een week geleden werd al een 17-jarige plaatsgenoot aangehouden in deze zaak. Hij wordt ervan verdacht de woning in brand te hebben gestoken

De 19-jarige verdachte werd vanmorgen vroeg opgepakt, meldt NH Nieuws. De politie laat weten dat de verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte.

Pesterijen

De twee slachtoffers werden op vrijdag 28 mei zwaargewond aangetroffen in het brandende pand en naar het ziekenhuis gebracht. De 48-jarige vrouw bezweek enkele uren later aan haar verwondingen. Twee dagen later overleed ook haar 49-jarige man.

Eerder vertelden buurtbewoners aan NH Nieuws dat het echtpaar de laatste tijd getreiterd werd. Recent waren er nog stenen en eieren tegen het huis gegooid. Een week voor de fatale brand ging er een steen door de ruit. Daarvan deden de bewoners aangifte.

Een week na de brand kwam de politie tot de conclusie dat de brand was aangestoken. Of de woningbrand en de pesterijen met elkaar te maken hebben, is tot nu toe onduidelijk. Het is onbekend welke link de verdachten hebben met de slachtoffers.