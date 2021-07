Schoonspringsters over olympisch debuut: 'Blijft spannend bovenop die plank'

Schoonspringsters fit en klaar voor Tokio: 'Hele leven naartoe gewerkt' - NOS

De route naar Tokio was voor schoonspringsters Celine van Duijn en Inge Jansen hobbelig. Ze hadden allebei last van flinke schouderblessures, maar tijdens het laatste deel van hun olympische voorbereiding in Amersfoort groeit het geloof in een goede prestatie bij hun debuut op de Spelen. "Ik ga voor een finaleplek, ik weet wat ik kan" zegt Inge Jansen, die in actie komt op de 3-meterplank. Ze klinkt zelfverzekerd, maar beseft dat schoonspringen een momentopname is. "Hoe ik mijn bed uitstap, speelt ook een rol." Na een moeizaam EK in Boedapest, eerder dit jaar, kan ze alles weer met haar lichaam. Daar leek het lange tijd niet op. Bij opdrukoefeningen liep ze een schouderblessure op die haar negen maanden aan de kant hield. "Dus voor mij kwam het niet verkeerd uit dat de Spelen verplaatst zijn."

Quote Aanslag op je lichaam om van zo'n grote hoogte te springen. Celine van Duijn

Kwetsuren aan de schouders zijn een veelvoorkomend probleem bij schoonspringsters. Ook Celine van Duijn, die vanaf 10 meter springt, was maanden uitgeschakeld door een blessure aan het gewricht. "Je moet ook niet vergeten wat voor aanslag het op je lichaam is om van zo'n grote hoogte te springen. Mijn concurrenten hebben ook allemaal last van schouders en polsen. Het is ook steeds spannend als bovenop die plank staat." Ondanks de moeizame aanloop naar de Spelen, gaat het de laatste maanden beter met Van Duijn. Bij het EK ging het aardig en twee weken geleden won ze zilver bij een wedstrijd met vier andere olympische deelnemers. Deze resultaten geven haar vertrouwen. "Linksom of rechtsom, ik ga zorgen dat ik er klaar voor ben". Sfeer zonder publiek Voor Van Duijn en Jansen draait het niet alleen maar om presteren. Ze willen vooral ook genieten. Van Duijn: "De sfeer die bij de Spelen hangt, lijkt mij erg gaaf. Hier heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt." De sfeer zal in Tokio toch net iets anders zijn dan bij andere Spelen door het ontbreken van publiek. Jansen, die in 2016 Rio op een haar na miste, vindt dat vooral ook jammer voor haar ouders. "Zij zijn met mij dit proces ingegaan en hebben mij altijd gebracht en opgehaald. Het was voor hen een prachtig moment om hun dochter op de Olympische Spelen te zien. Ze hadden alles al geboekt."

Celine van Duijn en Inge Jansen trainen gezamenlijk in Amersfoort - ANP