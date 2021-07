Dit keer geen record voor Bol, wel afgetekende zege in Diamond League

Atlete Femke Bol heeft tien dagen voor het begin van de Olympische Spelen laten zien nog altijd in uitstekende vorm te verkeren. Bij Diamond League-wedstrijden in het Engelse Gateshead boekte ze opnieuw een overwinning op de 400 meter horden.

Het betekende na zeges in Florence, Oslo en Stockholm haar vierde zege op deze afstand in de sterke Diamond League-reeks.

In haar laatste twee wedstrijden, in Stockholm en Székesfehérvár, moest de 21-jarige Bol alles uit de kast halen om Shamier Little achter zich te houden. Ook nu kwam Bol met een flinke voorsprong de laatste bocht uit. De Amerikaanse (26) had dit keer echter niet meer de kracht om haar te bedreigen: 53,24 om 54,53.

In Florence (53,44), Oslo (53,33) en Stockholm (52,37) was Bol goed voor een nationaal record. Dat zat er nu niet in, maar de zege was zeer overtuigend.

Estafettevrouwen pakken goud, mannen brons

Jamile Samuel, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney wonnen in Gateshead de 4x100 meter. Het Nederlandse kwartet wist mede dankzij sterke wissels Groot-Brittannië en het All Stars-team achter zich te houden.