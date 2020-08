Foto's vermisten Beiroet gedeeld op Instagram-pagina: 'Bel alsjeblieft'

"Mijn zus is vermist, we kunnen haar niet vinden, we hebben gehoord dat ze erg gewond is", schrijft de zus van de vermiste Rawan Msto op de Instagram-pagina Locate Victims Beirut. Onder de hashtag #locatevictimsbeirut delen familie en vrienden foto's van vermiste naasten, in de hoop zo in contact met ze te komen.

Ook worden er op de pagina lijsten gedeeld met namen van mensen die gewond in het ziekenhuis liggen. Zo helpen inwoners van Beiroet elkaar erachter te komen waar hun geliefden zijn en hoe het met ze gaat.

Dit is zo'n lijst uit het ziekenhuis: