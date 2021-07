Wateroverlast Limburg: A79 onder water, mensen gered uit boerderij

Door de regenval staat de A79 bij Heerlen onder water . Het verkeer richting Heerlen wordt omgeleid vanaf knooppunt Kruisdonk op de A2 via de A76. Op de A79 zijn er vanaf Voerendaal omleidingen. "Het water begint langzaamaan weg te lopen, maar de weg blijft nog wel even dicht", aldus Rijkswaterstaat.

Verschillende plaatsen In Zuid-Limburg kampen door de zware regenbuien met wateroverlast. Het KNMI verwacht tot donderdagavond veel regen in de provincie Limburg en heeft daarom code oranje afgekondigd.

In Eygelshoven en Kerkrade staan enkele straten blank. Ook in Maastricht staan straten onder water.

Volgens Meteo Limburg viel er vanavond tot 19.00 uur in vijf gemeenten in de regio Parkstad en het Heuvelland al 50 tot 70 millimeter neerslag. Het gaat om Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

In het dorp Ransdaal stroomde het water even voor 19.00 uur door de straten. In Heerlen trad de Weltervijver in de wijk Welten buiten zijn oevers.

In Eygelshoven staat onder meer de Sint Pieterstraat onder water en dreigen putdeksels omhoog te komen, meldt 1Limburg. Als gevolg van de regenval stortte in Kerkrade het dak van een bedrijf in. Niemand raakte gewond.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg roept mensen op om alleen de meldkamer te bellen in acute of levensbedreigende situaties.

De twee Limburgse veiligheidsregio's waarschuwen voor een plotselinge stijging van de waterstand in de Maas, zijrivieren en beken in heel Limburg door overvloedige regenval.

Vanwege de regenbuien hadden verschillende Limburgse gemeenten al maatregelen getroffen om de wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. Ook het waterschap Limburg had de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden extra controles gedaan en zijn stuwen in een lagere stand gezet.

Ook is er via sociale media een campagne gestart om Limburgers te informeren over maatregelen tegen wateroverlast en wanneer ze wel of niet 112 moeten bellen.

Zuid-Limburg had eind juni ook al te maken met zware regenbuien. Doordat het windstil was, bleven de buien lange tijd boven het gebied rondom Kerkrade hangen. In Maastricht werd 87,2 millimeter neerslag gemeten, terwijl daar vorig jaar in totaal 719 millimeter regen viel.