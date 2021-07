Opleving virus merkbaar op werkvloer, sommige horeca noodgedwongen dicht

Door het oplopend aantal coronabesmettingen onder voornamelijk ongevaccineerde jongeren sturen sommige bedrijven hun werknemers, of een deel ervan, naar huis. Dat kan uit voorzorg, om besmettingen te voorkomen, of vanwege medische noodzaak bij quarantaineplicht of een coronabesmetting, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Vooral in sectoren waar thuiswerken geen optie is, kan dat tot acute problemen leiden. Zo zijn sommige horecazaken genoodzaakt hun deuren helemaal te sluiten - door het personeelstekort kunnen werknemers niet makkelijk vervangen worden. Vooral in en rond Amsterdam, dat de hoogste besmettingscijfers van Nederland heeft, merken bedrijven de gevolgen.

Geen kok

Zo sloot debatcentrum De Balie in Amsterdam die afgelopen vrijdag, zondag en maandag uit voorzorg de deuren. "Wij hebben enerzijds onze programmakant, waar thuiswerken in de meeste gevallen niet zo moeilijk is, maar ook een bioscoop en horecagelegenheid", zegt een woordvoerder. "Met name bij het tweede hadden we vorige week een probleem. Wij laten elke werknemer voor een dienst een zelftest doen en daarvan waren een aantal positief."

De personeelstekorten in de horeca leidden ertoe dat de besmette collega's niet konden worden vervangen, dus moest het hele centrum een aantal dagen dicht. Inmiddels is het horecadeel weer open, maar niet voor eten: er is nog geen kok. "Het is vervelend dat net nu we weer een beetje open mogen, het weer dichtmoet. Het is echt op eieren lopen. Ook al houd je je goed aan de regels, corona lijkt hier overal."

Koninklijke Horeca Nederland herkent de signalen, maar kan geen inschatting maken hoeveel zaken weer sluiten. "Horecaondernemers zitten niet ruim qua personeel. Omdat ze al maanden gesloten zijn, zijn veel mensen naar andere sectoren gestroomd en die krijg je niet snel terug."

'Piek wel voorbij'

Studenteneetcafé Skek in Amsterdam is inmiddels weer open na een weekend met gesloten deuren. "De afgelopen dagen hadden we een kleine crisis, omdat een van onze medewerkers positief was getest", zegt Tessel van Willigen van het café. "Een tegenvaller. Je hoopt toch dat je in de weekenden weer kan draaien, en als je dan een heel weekend dicht moet, scheelt dat veel."

De 'straatmanager' van de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat, waar veel horeca zit, zegt ook dat de piek daar net achter de rug lijkt: "De meeste zaken kunnen weer open, behalve club Nyx, maar dat is ook echt een club, geen bar of restaurant." Nachtclubs moeten vanwege de aangescherpte coronaregels sinds het weekend gesloten blijven.