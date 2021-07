Federer mist Spelen opnieuw door blessure: 'Maar keer deze zomer wel terug'

"Ik ben zeer teleurgesteld, omdat het elke keer een eer en een hoogtepunt was om Zwitserland te vertegenwoordigen. Ik ben al begonnen met mijn revalidatie om later deze zomer terug te keren op de tour."

De 39-jarige Zwitser onderging vorig jaar twee knieoperaties en maakte in maart van dit jaar na dertien maanden zijn rentree. Op Wimbledon werd hij vorige week in de kwartfinales uitgeschakeld door Hubert Hurkacz en er werd al gespeculeerd dat dat mogelijk de laatste wedstrijd uit zijn carrière was.

Een gouden olympisch medaille in het enkelspel ontbreekt nog op het palmares van Federer. Vijf jaar geleden ontbrak de Zwitser ook al bij de Spelen in Rio de Janeiro vanwege een knieblessure.

In 2012 verloor hij de finale in Londen van Andy Murray en in 2000, 2004 en 2008 viel hij buiten het podium. In het dubbelspel pakte hij in 2008 wel goud met partner Stan Wawrinka.

Nadal en Djokovic

Rafael Nadal doet ook niet mee in Tokio en Novak Djokovic twijfelt nog over zijn deelname.