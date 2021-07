Verdachte dubbele kunstroof blijft vastzitten, schilderijen nog altijd zoek

De 58-jarige Nils M., die verdacht wordt van het stelen van schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals, blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt ook de sporen van een mogelijke tweede verdachte, bleek vandaag op de zitting in de rechtbank in Lelystad.

Het werk van Van Gogh werd vorig jaar maart gestolen uit het museum Singer in Laren. Het gaat om het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar uit 1884. Het doek van Frans Hals (De twee lachende jongens) werd bijna vijf maanden later, op 26 augustus, gestolen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. De twee schilderijen, die miljoenen waard zijn, zijn tot op de dag van vandaag zoek.

M. werd drie maanden geleden aangehouden als verdachte van de twee kunstroven. Het onderzoek naar de kunstdiefstallen loopt nog, werd vandaag in de rechtbank duidelijk.

Mogelijke tweede verdachte

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar glasscherven die niet alleen zouden zijn aangetroffen in de schoenzolen van M., maar ook in museum Singer, meldt NH Nieuws. Daarnaast moet justitie nog een andere mogelijke verdachte verhoren, van wie ook sporen zijn aangetroffen. Dat zou impliceren dat M. tijdens de kunstroof hulp heeft gehad.

Het OM verwacht nog een maand nodig te hebben om de onderzoeken af te ronden en wil in september de zaak inhoudelijk behandelen. M. was vandaag niet bij de zitting aanwezig. Of de verdachte in september een uitgebreide verklaring gaat afleggen over de twee kunstroven, kon zijn advocaat vandaag nog niet bevestigen.