'Gelderse edelherten kunnen nieuwe attractie worden in Flevoland'

Een klein aantal Gelderse edelherten kunnen een "grote nieuwe attractie worden" voor Flevoland, verwacht een boswachter van Staatsbosbeheer. Zeven dieren zijn dit jaar waarschijnlijk vanuit de Veluwe via de randmeren overgezwommen naar het natuurgebied Spijk-Bremerberg bij Biddinghuizen.

De edelherten zijn daar in april voor het eerst gesignaleerd, zegt Jan Griekspoor van Staatsbosbeheer bij Omroep Flevoland. Ze zijn toen met een camera vastgelegd. In levenden lijve is hij ze nog niet tegengekomen, maar hij ziet wel hun sporen in het gebied.

Schade aanzienlijk

De komst van de edelherten levert akkerbouwer Peter van Damme uit Biddinghuizen zorgen op. Hij laat de regionale omroep weten dat hij bang is voor schade aan zijn gewassen. "Als ze allemaal vrij mogen rondlopen en ze gaan over de kavels heen, dan is de schade aanzienlijk." Hij zou willen dat er een hek komt om de de natuurgebieden waar de herten zich ophouden.

Landbouworganisatie LTO Noord heeft de provincie Flevoland gevraagd om snel beleid te maken voor de loslopende edelherten in de provincie. Dat is er nu alleen voor het wild in de Oostvaardersplassen. De organisatie schrijft dat ze de provincie verantwoordelijk stelt voor alle schade die de dieren aan landbouwgewassen toebrengen.

Oversteek

Ook boswachter Griekspoor vindt het belangrijk dat er beleid komt: "Je kan met elkaar afspreken dat ze hier niet mogen komen. Je kunt ook met elkaar afspreken dat je gaat voor een kleine, hanteerbare populatie. En dan moet je ze met afschot in de hand houden." Hij denkt dat meer herten van de Veluwe de oversteek naar Flevoland zullen maken."En als deze plek goed bevalt, en daar lijkt het op, worden er ook jongen geboren."

Edelherten komen tot nu toe maar op enkele plaatsen in Nederland voor, waaronder de Veluwe en de Oostvaardersplassen.