Corona gehad, gevaccineerd en toch besmet: 'Ik dacht, hoe kan dit nou?'

Want inmiddels is gebleken dat vaccins de ernst van een covid-infectie drastisch verminderen, vooral na twee prikken, en dus goed beschermen tegen bijvoorbeeld ziekenhuisopname.

Toch zijn breakthrough infections, zoals ze in het Engels worden genoemd, volgens experts in essentie niet verrassend. "Het is een logisch en te verwachten bijproduct, omdat vaccinatie niet voor 100 procent beschermt", zegt epidemioloog Alma Tostmann (Medische Microbiologie, Radboudumc). "Hoewel het natuurlijk balen is voor het individu, is het altijd beter dan het alternatief."

De één die het overkomt krijgt niet of nauwelijks symptomen. Terwijl de ander last krijgt van bijvoorbeeld keelpijn of zware vermoeidheid. Er zijn toenemende signalen dat de nu gangbare virusvarianten sneller leiden tot symptomatische infecties onder ingeënte personen, zeker bij mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd.

Vorig jaar zomer was Karin besmet met het coronavirus, afgelopen maart kreeg ze haar eerste vaccinatie en 28 mei de tweede. "Zaterdag 10 juli testte ik positief en ik was toen erg verbaasd", zegt ze tegen de NOS. Karin is niet de enige: nu het aantal besmettingen weer snel toeneemt , is het volgens deskundigen onvermijdelijk dat meer gevaccineerde mensen besmet raken.

"Ik voel er nu helemaal niets van, geen symptomen", zegt Karin. "Bij mijn eerste besmetting had ik wel lichte klachten, zoals reukverlies. Zolang ik niemand anders besmet is het niet zo erg. En er zijn nieuwe regels waardoor ik nu maar drie dagen in zelfisolatie moet, omdat ik asymptomatisch positief ben getest, dat is ook een voordeel van gevaccineerd zijn."

"Ik dacht: ik heb antistoffen en ben gevaccineerd, hoe kan dit nou? Maar nu denk ik dat het vast bij meer mensen kan gebeuren. Wat in de kern niet erg is, als je niet ziek wordt. Maar ik weet niet of ik nu iemand kan besmetten." Volgens het RIVM lijkt de kans daarop kleiner na vaccinatie, maar is het nog wel mogelijk.

"Heel veel mensen om me heen hebben corona, huisgenoten en vriendinnen. Daarom wilde ik me voor de zekerheid laten testen." Aangezien Karin vorig jaar al besmet was en tweemaal gevaccineerd is met AstraZeneca, had ze niet verwacht dat ze nu positief zou testen, maar dat gebeurde dus wel.

Karin* (22) uit Amsterdam is student bedrijfskunde en werkt een paar uur per week in de thuiszorg

Klaas Jan (38) uit Dalfsen, werkt als freelance radiotechnicus en regisseur

"Eind maart dit jaar had ik milde klachten. Mijn reuk was verdwenen en ik voelde me een paar dagen lamlendig. Op 16 juni kreeg ik één prik van Pfizer, omdat ik dus al corona had gehad."

Bijna twee weken later ging het mis. "Op maandag 28 juni kreeg ik een vieze koffiesmaak in mijn mond. Ik dacht eerst dat ik te veel koffie had gedronken, maar dinsdag had ik er nog steeds last van. Die woensdag werd ik wakker met hoofdpijn, heb ik me laten testen en bleek ik positief."

Op maandag en dinsdag ging Klaas Jan nog naar het werk. "Gelukkig heb ik verder niemand besmet. Toen de GGD mij belde dat ik positief was, zeiden ze dat het voor hen ook een raadsel was hoe het kan dat je in zo'n korte tijd twee keer positief kan zijn."

"Nu voel ik me weer helemaal goed. Ik ben nu wel weer meer mijn handen gaan wassen en ik houd ook weer beter afstand. En als ik een extra prik zou kunnen krijgen om mijn weerstand te verhogen, dan zou ik dat best willen."