Uitspraak Pools Hof over Europees recht opnieuw uitgesteld

Het Poolse Constitutioneel Hof heeft de uitspraak over de vraag of het nationaal recht zwaarder weegt dan Europees recht uitgesteld tot donderdag. Voor het uitstel is geen reden bekendgemaakt.

De uitspraak is al meerdere keren uitgesteld. "Na meer dan vijf uur praten vandaag maakten ze er opeens een einde aan", zegt NOS-correspondent Judith van de Hulsbeek.

De Poolse premier Morawiecki zocht om 17.30 uur contact met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Vergaande gevolgen

De voorzitter van het Poolse Constitutioneel Hof is zich ervan bewust dat de uitspraak vergaande gevolgen kan hebben, zegt Van de Hulsbeek. "Als de geest eenmaal uit de fles is, krijg je hem er niet meer in terug."

Donderdag na 13.00 uur gaat het Hof verder met de zaak. Van de Hulsbeek: "De timing is wel opvallend, want die dag doet het Europees Hof in Luxemburg uitspraak over de legitimiteit van de nieuw opgerichte Poolse tuchtkamer voor rechters."

De uitspraak van het Poolse Hof kan de al gespannen verhoudingen tussen de EU en Polen nog meer op scherp zetten. De Poolse premier heeft het hof om een uitspraak gevraagd. De regering heeft genoeg van de 'bemoeienis' vanuit Brussel en de 'vervelende uitspraken' van het Europees Hof in Luxemburg.