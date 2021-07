Konrad soleert naar winst in tweede Pyreneeënrit, favorieten doen rustig aan

Alle favorieten waren echter scherp, waardoor de gele trui van Tadej Pogacar niet in gevaar kwam en Wilco Kelderman zijn zesde plaats in het algemeen klassement behield.

De klassementsmannen leken hun kruit droog te houden in de tweede Pyreneeënrit, maar in de slotfase reed er op initiatief van Wout van Aert toch nog een groepje weg.

Konrad bleef in finishplaats Saint-Gaudens de jagende achtervolgers, met onder anderen David Gaudu en Sonny Colbrelli, voor. Hij is de tweede renner van Bora-hansgrohe die deze Tour een etappe wint; Nils Politt won de twaalfde etappe.

De Oostenrijker, die in de veertiende etappe Bauke Mollema eenzelfde kunstje zag flikken en achter hem tweede werd, boekte zodoende zijn eerste ritzege in een grote ronde.

Samen met Michal Kwiatkowski en Mattia Cattaneo hield Asgreen niet lang stand. Het peloton reed flink door en rekende de drie koplopers in de afdaling van de Col de Port in.

Het peloton ondernam geen poging meer om de kopgroep bij te halen. De ritzege ging dus naar een van de koplopers. Op de Col de Portet d'Aspet bleek Konrad de sterkste klimmer van de kopgroep. De 29-jarige Oostenrijker kwam met nog ruim dertig kilometer te gaan alleen op kop te zitten.

Gaudu en sprinter Colbrelli deden in de afdaling nog een verwoede poging Konrad bij te halen, maar slaagden daar niet in. Ook in het restant van de etappe hield Konrad knap stand en na een rit van in totaal 169 kilometer werd hij de derde Oostenrijker die een etappe in de Tour de France heeft gewonnen.

Poels lost uit peloton

Wout Poels had op de tweede rustdag aangekondigd bergpunten te gaan sprokkelen om zodoende zijn droom te verwezenlijken: in Parijs als winnaar van het bergklassement de bolletjestrui overhandigd krijgen. Toch zagen we de Nederlandse klimmer dinsdag niet in de aanval.

De koplopers vormden geen gevaar voor zijn leidende positie in het bergklassement, waardoor Poels het rustig aan kon doen. Op ongeveer zeventig kilometer van de finish liet hij het peloton begaan, in de wetenschap dat hij ook woensdag weer in de bolletjestrui rondrijdt.