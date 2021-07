Meerkamper Braun zegt af voor Spelen: 'Gedwongen dit harde besluit te nemen'

Meerkamper Pieter Braun heeft zich afgemeld voor deelname aan de Olympische Spelen. De 28-jarige atleet voelt zich na een reeks blessures niet fit genoeg voor de tienkamp in Tokio. "Ik ben niet eens een beetje in de buurt van de vorm die ik in Tokio wil hebben", legt Braun uit op zijn Instagram.

"De laatste maanden zijn een continue strijd geweest om mijn lichaam zonder pijn te kunnen laten functioneren", schrijft Braun. "Er was nooit echt een moment dat ik kon bouwen en vertrouwen kon winnen. Ondanks dat ik alles opzij heb gezet, was het niet genoeg."

Enkel en hamstrings

Bij de EK indoor begin maart in Torun kreeg Braun last van zijn enkel en lukte het hem niet de zevenkamp te voltooien. En bij wedstrijden in Tilburg in mei speelden zijn hamstrings op.