Geen EK of WK meer met Snoeks als commentator: 'Bijzonder af te sluiten op Wembley'

Voor NOS-commentator Frank Snoeks (65) was de EK-finale zondag tussen Italië en Engeland zijn laatste kunstje op een eindtoernooi. Na 31 jaar, acht WK's, acht EK's en "ik weet niet hoeveel" wedstrijden komt er een einde aan een tijdperk.

"Maar jullie zijn nog niet helemaal van me af! Komend jaar doe ik gewoon nog eredivisie en Oranje", verduidelijkt Snoeks gelijk. Voor de commentator, die het WK in Qatar in 2022 dus gepensioneerd vanaf de bank zal bekijken, was de EK-finale tussen Italië en Engeland afgelopen zondag geen sentimentele aangelegenheid. "Die pensioenleeftijd is er niet voor niets. Zo'n eindtoernooi is fysiek heel zwaar met het vele reizen. Het is mooi geweest. Ik had ook niet langer door gewild. Maar om af te sluiten op Wembley met Engeland in de finale is natuurlijk wel heel bijzonder."

Tijd om vooraf stil te staan bij zijn laatste wedstrijd was er niet. "Ik moest me van het hotel naar het stadion benen door een zee van mensen. Het bier vloog door de lucht, dus ook ik ontkwam niet aan een bierdouche. Mijn hotel was vlakbij Wembley, maar ik heb er uiteindelijk een halfuur over gedaan. Totale gekte." Debuut in 1990 De EK-finale betekende zijn laatste wedstrijd op een eindtoernooi, de eerste wedstrijd van Snoeks was Italië-Oostenrijk op het WK 1990 in Italië. Het grootste verschil tussen toen en nu zit vooral in de voorbereiding.

"Er was nog geen internet, dus er was veel minder informatie. Het was vooral veel kranten en tijdschriften lezen. En dan vooral uit het buitenland. Zo kwam je stukje bij beetje aan je informatie." "Het scheelde ook wel dat de trainingen toen een stuk toegankelijker waren dan nu. Het was allemaal veel spontaner. Sterren als Maradona of Stoitsjkov kon je gewoon nog aanschieten en een paar vragen stellen zonder dat daar een persman voor nodig was."

Sinds dat eerste toernooi heeft Snoeks een gigantisch aantal wedstrijden van commentaar voorzien. De meeste duels is hij alweer vergeten, maar een aantal blijft voor altijd in zijn geheugen gegrift. "Het is net als met een bezoek aan het museum. De meeste schilderijen ben je na een week weer vergeten. Maar er is altijd wel één schilderij dat eruit springt. Dat schilderij onthoud je." Een van die 'schilderijen' die hem voor altijd bij zal blijven is de halve finale van het WK 2014 tussen Brazilië en Duitsland. "De mooiste wedstrijden zijn wedstrijden die geheel anders lopen dan van tevoren voorspeld is door alle kenners, analisten en betweters."

"Brazilië-Duitsland was zo'n wedstrijd. De angst voor Brazilië was enorm. Eigenlijk stonden ze al in de finale. Die wedstrijd eindigde in 1-7. Brazilië werd totaal vermorzeld. Dat vind ik echt geweldig. Dat een wedstrijd compleet anders loopt dan vooraf gedacht." Eerste helft gemist Op datzelfde toernooi in Brazilië moest Snoeks ook commentaar geven bij de poulewedstrijd tussen de Verenigde Staten en Duitsland. Maar het stadion bereiken bleek een enorme opgave. Snoeks zat toen in een hotel in het Braziliaanse kustplaatsje Recife. Op de dag van de wedstrijd begon het te regenen. Het was een regenbui die hij nog nooit had meegemaakt. Snoeks had daarom anderhalf uur eerder afgesproken met zijn chauffeur dan normaal. "Ik moest me met het water tot aan mijn knieën een weg banen naar de auto, want die kon niet bij het hotel komen. Eenmaal in de auto zijn we toen meerdere keren, uiteraard in ruil voor dollars, geduwd door een groepje Braziliaanse jongens."

Ondanks de hulp van de lokale jeugd kwam Snoeks veel te laat aan bij het stadion. Zijn collega Arno Vermeulen heeft vanuit het mediacentrum de eerste helft van commentaar voorzien. "We waren uiteindelijk vijf uur onderweg. Ik heb toen helemaal doorweekt de tweede helft nog gedaan. Dat avontuur zal ik niet snel vergeten." Wedstrijd lezen Ondanks dat Snoeks commentaar deed bij veel historische wedstrijden is er niet een specifiek moment waar hij trots op is. In zijn algemeenheid is hij tevreden als hij de wedstrijd goed heeft gelezen en al tijdens de wedstrijd de juiste conclusies heeft getrokken. Bij Nederland-Oekraïne van het afgelopen EK had hij zo'n moment. Hij trok de conclusie dat de 3-2 overwinning een groter gevoel van tevredenheid gaf dan een makkelijke 2-0 overwinning. "Ik spreek dan uit ervaring, omdat ik zelf heb gevoetbald. Als je een 2-0 voorsprong weggeeft, maar op het nippertje toch nog wint met 3-2, dan geeft dat een veel euforischer gevoel dan als je makkelijk met 2-0 wint. Overigens zijn er vervolgens ook heel veel mensen die dat totale lulkoek vinden."

Quote Ik zet bij bepaalde commentatoren of presentatoren ook de tv uit. Frank Snoeks