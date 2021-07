Valpartijen Tour hebben verstrekkende gevolgen: Sagan en Haig niet naar Spelen

De wielrenners Peter Sagan en Jack Haig zijn niet op tijd hersteld om in actie te komen tijdens de Olympische Spelen. Zowel de Slowaak als de Australiër liep een blessure op bij een van de vele valpartijen in deze editie van de Tour de France.

Drievoudig wereldkampioen Sagan liep een infectie op na zijn val in de derde rit. "De infectie had geen invloed op het kniegewricht, maar de operatie en de daaropvolgende gezondheidsproblemen hebben verhinderd dat hij naar Tokio reisde", aldus het Slowaakse olympisch comité.

Haig liep in dezelfde etappe schade op aan zijn sleutelbeen, waarbij het herstel toch meer tijd vergt dan aanvankelijk werd verwacht. "Een leuke bijkomstigheid is wel dat ik nu meer tijd kan doorbrengen met mijn gezien", laat Haig via Instagram weten.

De olympische wegwedstrijd wordt op 24 juli gehouden.

Bekijk hieronder de samenvatting van de derde etappe waarin zowel Sagan als Haig ten val kwam: