UEFA maakt elftal van EK bekend: kampioen Italië met vijf spelers hofleverancier

Europees kampioen Italië is met vijf spelers hofleverancier van het officiële elftal van het toernooi. De UEFA had daarvoor een jury van zestien kenners samengesteld, waaronder de Nederlander Frans Hoek.

De keeper is Gianluigi Donnarumma, die ook al werd uitgeroepen tot beste speler op het EK. Opvallende afwezige is Cristiano Ronaldo, die net als Patrik Schick ondanks vijf goals en een gedeelde topscorerstitel geen plek in het elftal kreeg toebedeeld.