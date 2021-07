Meer doden door onlusten Zuid-Afrika, militairen op strategische plaatsen

Het dodental van de onlusten in Zuid-Afrika is opgelopen naar 32. 26 mensen kwamen om in de provincie KwaZulu-Natal, volgens de regiopremier werden ze verdrukt toen relschoppers op de vlucht sloegen.

KwaZulu-Natal is de thuisbasis van oud-president Zuma, die 15 maanden moet zitten vanwege minachting van de rechtbank. Betogingen tegen zijn gevangenschap groeiden uit tot rellen.

De afgelopen dagen verspreidden de onlusten zich naar de provincie Gauteng, waar de miljoenenstad Johannesburg ligt. Ook daar vielen doden.

In onder meer Johannesburg, Durban en Pietermaritzburg wordt op grote schaal geplunderd. Meer dan 700 mensen zijn gearresteerd en er is voor tientallen miljoenen euro's schade aangericht.

Nieuwszender eNCA vloog vanochtend over Durban waar bedrijven worden geplunderd en in brand gestoken: