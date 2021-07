De uitzending van 13 juli

Blijven besmettingscijfers stijgen?

Het RIVM komt vandaag met nieuwe weekcijfers over de coronabesmettingen, die in de afgelopen week explosief toenamen. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is ondertussen gestegen naar 2,17, het hoogste niveau sinds 24 februari 2020. Epidemioloog Amrish Baidjoe praat ons bij over de coronasituatie.