Nieuw boek over Facebook: 'Kern blijft groei tegen iedere prijs'

Op 4 november vorig jaar, de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, neemt Mark Zuckerberg een revolutionair besluit. Het is dan duidelijk dat de verkiezingsuitslag zwaar bevochten gaat worden. Facebook past voor het eerst het algoritme van de News Feed zo aan dat gebruikers meer betrouwbare informatie voorgeschoteld krijgen.

In de dagen daarna voelt Facebook "rustiger en vriendelijker" aan, zoals medewerkers van het bedrijf het zelf noemen. "Ze waren blij en opgetogen om gecheckt nieuws bovenaan te zien en niet al die blogjes en websites die de onwaarheid bleven verspreiden dat de verkiezing gestolen was", zegt Sheera Frenkel, journalist van The New York Times die vijftien jaar lang onderzoek deed naar Facebook.

Frenkel brengt vandaag samen met haar collega Cecilia Kang het boek Een Smerige Waarheid uit, over de gevolgen van Facebooks ongebreidelde groei. 4 november blijkt toch niet echt een revolutie, zegt Frenkel. "Zoals met zoveel dingen, kondigde het bedrijf aan dat het aangepaste algoritme een tijdelijke verandering is, die ze binnen enkele weken zouden terugdraaien. En dat hebben ze ook gedaan."

Monster beteugelen

Deze gebeurtenis tijdens die hectische politieke weken in november 2020 onderbouwt het centrale punt van Kang en Frenkel: groei staat bij Facebook boven alles. Negatieve maatschappelijke gevolgen komen voor het bedrijf nog altijd op de tweede plaats.

Alles bij het sociale mediabedrijf is gepland en bedacht, vertellen de twee schrijfsters op het kantoor van hun Amerikaanse agentschap in New York. Frenkel: "Toen we aan dit boek begonnen, zagen we Facebook als Frankenstein; het monster dat aan de controle van zijn makers is ontsnapt. Maar de problemen van Facebook zitten ingebakken; mensen moeten er zo veel mogelijk tijd doorbrengen, om zoveel mogelijk data vrij te geven. Dit is niet een op hol geslagen monster, het is een bewust zo gebouwde machine."

Een machine die op grote schaal het recht op privacy van gebruikers schendt en veel te vaak een aanjager is van desinformatie, vinden inmiddels ook politici in Europa en Amerika. Langzaam komen in Brussel en Washington wetsvoorstellen tot stand die Facebook en andere techbedrijven moeten dwingen tot verandering.