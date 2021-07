Europese vakantielanden scherpen coronamaatregelen weer aan

Met het oog op het oplopende aantal coronabesmettingen hebben sommige Europese vakantielanden weer strengere maatregelen afgekondigd. Zo mogen in Frankrijk en Griekenland straks alleen volledig gevaccineerden horecazaken in en stelt de Spaanse regio Valencia een avondklok in.

Een overzicht van de aangepaste maatregelen in de verschillende landen en de bijbehorende reisadviezen.

Frankrijk

Wie vanaf volgende maand in Frankrijk een café, bioscoop of andere openbare gelegenheid bezoekt, moet bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is, negatief is getest of kort geleden van een coronabesmetting is hersteld. De bewijsplicht geldt ook in het openbaar vervoer.

Fransen kunnen hun coronapas gebruiken, een gezondheidsbewijs dat nu nog niet veel wordt gebruikt. Het is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken onduidelijk of Nederlandse vakantiegangers de internationale QR-code in hun CoronaCheck-app kunnen gebruiken. Het ministerie zoekt dat nog uit.

"Het land ziet een sterke opleving van de epidemie die overal toeslaat", zei president Macron gisteravond. Maar van een nieuwe lockdown ziet hij vooralsnog af. "We zullen ermee moeten leven." Na zijn speech werd in Frankrijk een recordaantal van 900.000 vaccinatieafspraken gemaakt.

Het reisadvies voor Frankrijk is geel (Corsica groen), wat betekent dat Nederlanders bij terugkomst geen coronabewijs hoeven te tonen.

Spanje

In Catalonië en Valencia worden de coronamaatregelen weer aangescherpt. De autoriteiten van Catalonië, waarvan Barcelona de hoofdstad is, willen dat alle openbare activiteiten om 00.30 uur afgelopen zijn. Ook mogen maximaal tien mensen bij elkaar komen. De aangescherpte regels moeten nog wel worden goedgekeurd door een rechter.

In de aangrenzende regio Valencia is in meerdere steden opnieuw een avondklok ingesteld, waaronder in Valencia zelf. Inwoners moeten daar tussen 01.00 en 06.00 uur binnenblijven.

In heel Spanje neemt het aantal coronabesmettingen de laatste weken toe. De directeur van het Spaanse RIVM noemt met name de cijfers in Catalonië "echt dramatisch".

Voor Nederlanders die naar het vasteland van Spanje willen, geldt het oranje reisadvies. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden en reizigers bij terugkomst een coronabewijs moeten laten zien. De Spaanse eilanden zijn geel, daar geldt dat niet.

Griekenland

Ook in Griekenland mogen vanaf vrijdag alleen volledig gevaccineerden naar binnen in cafés, restaurants, bioscopen en theaters. De nieuwe regel geldt tot zeker eind augustus, zowel voor Grieken als toeristen. Ook hier zoekt Buitenlandse Zaken nog uit wat het betekent voor Nederlandse toeristen.

Op buitenterrassen zijn mensen die niet zijn ingeënt wel welkom.

Sinds eind juni stijgt het aantal coronabesmettingen in Griekenland. "Dit land gaat niet opnieuw op slot vanwege de houding van enkele mensen", zei premier Mitsotakis gisteravond in een televisietoespraak. "Het is niet Griekenland dat een gevaar vormt, maar niet-gevaccineerde Grieken."

Het reisadvies voor Griekenland is geel (Noord-Egeïsche eilanden zelfs groen), wat betekent dat bij terugkomst geen coronabewijs hoeft worden getoond.

Malta

Malta gaat vanaf morgen alle bezoekers die niet volledig zijn ingeënt de toegang tot het land ontzeggen

Negatieve virustests zullen niet langer voldoende zijn om naar het kleine eiland in de Middellandse Zee te mogen. "We zullen het eerste EU-land zijn dat dit doet, maar we moeten onze samenleving beschermen", zegt gezondheidsminister Fearne vorige week.

De kleurcode voor het reisadvies van Malta is groen.