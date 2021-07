Wel of geen mondkapje? Discussie is weer terug nu besmettingen oplopen

Mondkapje - ANP

Na de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen en corona-uitbraken onder jongeren in de horeca, besloot het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag op de rem te trappen. Premier Rutte bood gisteren bovendien excuses aan namens het kabinet, voor het te snel doorvoeren van de versoepelingen van de coronaregels, eind vorige maand. Vooral de regels voor de horeca en evenementen werden vrijdag aangescherpt. Andere maatregelen die eerder golden, zoals de mondkapjesplicht, bleven wel in de ijskast. Voor de een teleurstelling, voor de ander een opluchting. De discussie over het wel of niet dragen van een mondkapje is hoe dan ook weer terug.

Mondkapjesplicht Op 1 december 2020 werd het verplicht om in onder meer winkels, bij de kapper, in musea, het theater en de bibliotheek een mondkapje te dragen. Sinds 1 juni 2020 gold de verplichting al in het openbaar vervoer. Op 26 juni van dit jaar werd de landelijke mondkapjesplicht geschrapt, mits 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Veel ziekenhuizen, supermarkten en andere publieke binnenruimtes lieten daarop de maatregel los. In het ov geldt de verplichting nog altijd.

Sommige zorginstellingen kiezen ervoor om de mondkapjesplicht weer in te voeren, zonder dat er een landelijke verplichting geldt. Zo is vanaf vandaag het gebruik van het mondkapje weer verplicht voor medewerkers in het ziekenhuis OLVG in Amsterdam. Ook alle bezoekers en patiënten wordt verzocht in de publieke ruimtes een mondmasker te dragen. Het ziekenhuis voert de maatregelen opnieuw in, vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, en zeker in de regio rond Amsterdam. De maskers worden bij binnenkomst in het ziekenhuis uitgedeeld.

De Groningse zorg- en welzijnsorganisaties ZINN en Zonnehuisgroep Noord stellen de mondkapjes ook weer verplicht. Bij ZINN geldt de verplichting voor het personeel en bezoekers sinds afgelopen zaterdag, bij Zonnehuisgroep Noord is de verplichting vandaag ingegaan. "Na de goede berichten van de afgelopen periode moeten we nu sneller dan verwacht constateren dat het aantal besmettingen oploopt", schrijft ZINN op zijn website. "Dit heeft te maken met de landelijke versoepeling in combinatie met de oprukkende deltavariant van het coronavirus. Deze variant verspreidt zich razendsnel, soms ook onder mensen die volledig gevaccineerd zijn." De zorginstelling ziet een soortgelijke trend onder het personeel. "Er is een forse toename van het aantal positief geteste medewerkers. Dit is in de eerste plaats heel vervelend voor deze medewerkers zelf, maar het ziekteverzuim legt ook druk op de roosterbezetting tijdens de zomermaanden. De verwachting is dat de regionale besmettingscijfers de komende tijd blijven groeien." Andere plaatsen kozen er eind vorige maand al voor de verplichting niet los te laten, zoals deze huisartsenpraktijken in Streefkerk, Zuid-Holland en Gezondheidscentrum Heer in Maastricht.

Ook het Radboudumc in Nijmegen dringt erop aan een mondmasker te gebruiken. "Hoewel het dragen van mondkapjes landelijk niet meer verplicht is als 1,5 meter afstand gehouden wordt, stellen wij het zeer op prijs als u een mondkapje blijft dragen. Dit ter bescherming van de kwetsbare patiënten die ook bij ons komen." Hetzelfde geldt voor Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen: "Om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen vragen wij u, ondanks de landelijke versoepelingen die per 26 juni zijn ingegaan, een mondkapje te dragen in ons ziekenhuis. In Ziekenhuis Amstelland kunnen we niet overal 1,5 meter afstand realiseren." Los van instellingen en organisaties besluiten mensen soms zelf om het mondkapje op te houden.

Op sommige plaatsen is het dragen van een mondkapje nog wel verplicht, zoals in het voorgezet onderwijs, op vliegvelden en in het openbaar vervoer. Daar wordt de verplichting lang niet altijd nageleefd, tot ergernis van sommige medereizigers.