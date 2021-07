Lodeweges verlaat de KNVB en wordt assistent-trainer bij PEC Zwolle

Na bondscoach Frank de Boer heeft ook zijn assistent Dwight Lodeweges afscheid genomen van de KNVB. Hij verruilt de voetbalbond voor PEC Zwolle, waar hij als rechterhand van de nieuwe hoofdtrainer Art Langeler gaat optreden.

Voor de 63-jarige Lodeweges, die begin 2018 werd aangesteld als assistent van toenmalig bondscoach Ronald Koeman en na diens vertrek vorig jaar september ook nog twee keer als interim-coach optrad bij Oranje, is het niet zijn eerste dienstverband bij de Zwolse club.

Vanaf 1998 was hij er drie seizoenen hoofdtrainer en in 2016 keerde hij er terug om de jeugd onder handen te nemen. In het seizoen 2017/2018 was de in Canada geboren Lodeweges de assistent van hoofdtrainer John van 't Schip.