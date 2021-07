'Maximaal 15 km/u in straten zonder stoep'

Auto's en scooters zouden in straten zonder voetpad niet harder moeten rijden dan 15 kilometer per uur. Die oproep doet directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hij krijgt bijval van Veilig Verkeer Nederland en verkeersinstituut CROW.

Het gaat om straten in met name woonwijken waar nu nog 30 kilometer per uur mag worden gereden, maar waar geen trottoirs zijn aangelegd. Van der Knaap wijst erop dat bij die snelheid een auto, busje of scooter 13 meter nodig heeft om tot stilstand te komen. "In 30-kilometerstraten vallen elk jaar tientallen verkeersdoden, bij 15 kilometer per uur niet."

15 kilometer per uur, ook wel stapvoets genoemd, is de snelheid die geldt op woonerven. Daar zijn doorgaans ook geen voetpaden aangelegd en mogen voetgangers en spelende kinderen de hele breedte van de straat gebruiken.

Van der Knaap zegt dat niet goed bekend is hoeveel 30 km/u-wegen zonder stoep er zijn. "Maar dát er straten zo worden ingericht, is voor ons een signaal om te waarschuwen. Ook omdat we voor een grote bouwopgave staan van 1 miljoen woningen. Daarvan zeggen we: bouw de wegen in die wijken nou van meet af aan veilig."

Geldgebrek

Een van de nieuwbouwwijken waar sommige straten geen stoep hebben, ligt in Elst. Buurtbewoner Rob Theunissen vraagt al jaren tevergeefs om verkeersmaatregelen. "Een lading drempels zou helpen of zelfs de straat helemaal afsluiten."

Hij zegt dat bij de aanleg van de wijk is bezuinigd op bijvoorbeeld voetpaden. "Er was een gebrek aan geld en ze wilden gewoon zoveel mogelijk huizen op zo weinig mogelijk vierkante meters. En dan krijg je dit."