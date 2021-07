Rechtbank verder met zaak-Wiersum, verdachten blijven zwijgen

In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol wordt voor de tweede dag op rij de zaak behandeld tegen de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum, die op 18 september 2019 werd doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De rechtbank gaat verder met het bespreken van het strafdossier.

De twee verdachten beriepen zich gisteren op hun zwijgrecht. Bij de start van de zitting vraagt de rechter of de verdachten zich ook vandaag op hun zwijgrecht beroepen. Dat bevestigen ze allebei. "Dan zal het weer een wat saaie dag worden", zegt de rechter, "maar ik wil toch met u bespreken wat er in het dossier staat, want dat is belastend voor u."

Advocaat Gerald Roethof van Moreno B. reageert meteen. "U zegt dat het belastend is, maar volgens mij zou u moeten zeggen dat het belastend zou kunnen zijn, want anders lijkt het alsof u daar al een mening over heeft." De rechtbankvoorzitter reageert: "U ziet dat je als rechter heel voorzichtig moet zijn, maar u kent me langer dan vandaag en ik bekijk de zaak met een open vizier."

Toch reactie verdachte

De zaak gaat verder met het bespreken van de geldbedragen die zijn aangetroffen en waar de verdachten over communiceerden. Tot twee keer toe kan verdachte Giërmo B. het niet laten om toch te reageren. Hij corrigeert de rechter, waarop die een vervolgvraag stelt.

Maar dan beroept B. zich toch weer op zijn zwijgrecht. "Ik ben niet verplicht antwoord te geven." De rechter: "Ik dacht: nu komt er een gesprek, maar toch niet."

Bewijs

Het Openbaar Ministerie houdt Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam verantwoordelijk voor de moord. Hun dna is gevonden in gestolen auto's die zijn gebruikt bij de moord en de voorbereidingen daarop. Ook zijn hun telefoons getraceerd in de buurt van Wiersums woning in Amsterdam ten tijde van de moord.

Gisteren werden beelden getoond van bewakingscamera's. De schietpartij is in de verte te zien en ook de witte auto waarin de verdachten zouden hebben gereden, kwam in beeld.

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. in het Marengo-liquidatieproces bij, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. De zaak is extra beladen door de aanslag op Peter R. de Vries, die de vertrouwenspersoon van Nabil B. is.