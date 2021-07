Limburg bereidt zich voor op fikse regenbuien: 'De zandzakken liggen klaar'

De komende dagen worden in het oosten en zuidoosten van Nederland flinke regenbuien verwacht. In Limburg worden maatregelen genomen om de wateroverlast zo veel mogelijk te beperken.

In Limburg kan lokaal tot 100 millimeter regen vallen. Gemiddeld valt er in de hele maand juli zo'n 80 millimeter. Lokale overstromingen zijn dan ook niet uit te sluiten, zoals onlangs ook gebeurde op verschillende plekken in het land.

Om overlast te beperken, treffen gemeenten maatregelen. In Meerssen staat een aanhangwagen klaar met hekken om wegen af te zetten. Ook zijn inwoners gewaarschuwd. "De zandzakken liggen klaar. Bewoners kunnen die komen halen en vullen met zand", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen 1Limburg.

Ook gemeenten als Beek, Valkenburg en Weert hebben hun inwoners via sociale media gewaarschuwd voor hevige regenval de komende dagen.

Stuwen in lagere stand

In Kerkrade staat de komende dagen 24 uur per dag een calamiteitenteam klaar. "Afhankelijk van de omstandigheden kan dit worden opgeschaald", zegt een woordvoerder. De gemeente werkt met een zogenoemde stresstestkaart, waarop de gevolgen staan bij een bui waarbij 60 millimeter valt binnen één uur tijd. "De gemeente controleert de kritieke punten en zorgt dat putten en andere voorzieningen schoon zijn. De eerste locaties zijn al aangepakt."

Waterschap Limburg neemt vandaag ook al de nodige maatregelen. Zo worden extra controles gedaan en worden stuwen in een lagere stand gezet. "We houden ons watersysteem de komende dagen nauwlettend in de gaten en ondernemen nu al acties waar nodig", zegt bestuurder Har Frenken. Ook is er via sociale media een campagne opgezet om Limburgers te informeren over voorbereidingen op de regen en wanneer ze wel of niet 112 moeten bellen. Het doel is om te voorkomen dat hulpdiensten worden overbelast.

In het westen en noorden van het land valt de komende dagen veel minder regen. Op sommige plaatsen blijft het mogelijk zelfs droog.