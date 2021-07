Van der Breggen looft ploeg na Giro-zege: 'Teamspirit was fantastisch'

Van der Breggen: 'Nu beentjes omhoog en herstellen voor de Spelen' - NOS

Het is haar laatste seizoen als profwielrenster, maar Anna van der Breggen doet zeker niet aan rustig afbouwen. Ze mocht zichzelf afgelopen zondag voor de tweede keer op rij en voor de vierde keer in totaal kronen tot winnares van de grootste etappekoers voor vrouwen: de Giro Donne. "Heel bijzonder, het was mijn laatste kans om de Giro te winnen." Van der Breggen ruilt na dit jaar de wielerfiets in voor de auto. De 31-jarige renster van SD Worx, die in 2018 wereldkampioen werd, twee jaar eerder olympisch goud won en de beste was in onder meer de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik, wordt dan ploegleidster. Maar nu geniet ze nog van haar leven als profrenster.

Anna van der Breggen in de roze trui - Getty Images

"Je kan op verschillende manieren winnen. Als het een overwinning is waar de hele ploeg aan heeft meegewerkt, voelt dat vaak beter dan als je alleen zelf goed bent. En dit jaar hadden we in de Giro voor het eerst een ploeg met meiden die bergop echt meededen", kijkt Van der Breggen tevreden terug op de Giro Donne, waarin ze in acht van de tien etappes de roze leiderstrui droeg. Teamspirit Dat SD Worx de Italiaanse koers domineerde, blijkt wel uit het podium. Van der Breggen werd zondag gehuldigd als winnares en op het podium geflankeerd door ploeggenoten Ashleigh Moolman (tweede op 1.43) en Demi Vollering (derde op 3.25). "We hadden niet alleen de overwinning, maar we hadden een heel vol podium met de ploeg. De teamspirit was natuurlijk fantastisch." Over haar 22-jarige ploeggenote Vollering is Van der Breggen vol lof. "Je ziet gewoon hoeveel talent ze heeft. Ze wordt derde in het eindklassement, dat is onwijs goed. Het is voor haar heel lekker dat ze nog vrij anoniem en zonder druk kan rijden."

Podium van de Giro Donne, met links Moolman, in het midden Van der Breggen en rechts Vollering - Getty Images