Wekdienst 13/7: Prikdag voor jongeren op Texel • Weekcijfers en briefing van het RIVM

Op Terschelling was op 1 juli al een prikdag voor tieners - ANP

Goedemorgen! Op Texel kunnen tieners vandaag een eerste Pfizer-prik halen. En de Tour de France gaat verder richting Saint Gaudens. Het is vandaag bewolkt en vooral in het zuiden en oosten valt geruime tijd regen. Elders in het land is het veel vaker droog. Later prikt nog even de zon door. Bij een aantrekkende noordenwind wordt het 20 tot 23 graden. De komende dagen valt in het oosten nog regelmatig regen, in het westen breekt af en toe de zon door. Vrijdag blijft het in vrijwel het hele land droog.

Weer 13/7 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Op Texel is vandaag een eerste 'prikdag' voor 12- tot 17-jarige eilandbewoners. Tieners die gevaccineerd willen worden tegen het coronavirus kunnen terecht in een sporthal en bij het gemeentehuis op het Waddeneiland. Zij worden geprikt met het Pfizer-vaccin.

Het RIVM komt weer met nieuwe weekcijfers over de coronabesmettingen, die in de afgelopen week explosief zijn gestegen. In de Tweede Kamer verzorgt Aura Timen van het RIVM een technische briefing over de huidige stand van zaken.

Het peloton stapt na de tweede rustdag weer op de fiets in de Tour de France. De etappe start in Pas de la Case, op de grens tussen Andorra en Frankrijk. De finish ligt 169 kilometer later in Saint Gaudens. Onderweg zijn er vier beklimmingen. Wat heb je gemist? De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de racistische opmerkingen die hij en twee andere zwarte ploeggenoten te verduren krijgen omdat ze hun penalty in de EK-finale hebben gemist. Op social media schrijft Rashford: "Mijn penalty was niet goed genoeg, die had erin gemoeten. Maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik heb me nog nooit trotser gevoeld dan toen ik de drie leeuwen op mijn borst droeg en mijn familie zag juichen in een menigte van tienduizenden mensen. Ik heb van dat soort dingen altijd gedroomd." De racistische bejegening van Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka werd in Engeland breed veroordeeld door onder meer de voetbalbond, premier Johnson en prins William.

Ander nieuws uit de nacht: Tientallen doden bij brand in Iraaks ziekenhuis: de brand in Nasiriya zou ontstaan zijn door een ontplofte zuurstoftank. De premier heeft een spoedzitting van zijn kabinet gehouden. In april kwamen er al 82 mensen om bij een soortgelijk voorval in een ander ziekenhuis.

Politie onderzoekt tweede zedenincident in paar maanden tijd op camping Rheeze: het incident vond maandag om 16.00 uur plaats. Het is een vergelijkbaar incident als op 25 april, zegt de politie, maar meer details zijn niet bekendgemaakt.

'Verdachten moord op president Haïti hadden banden met veiligheidsdiensten VS': een van de verdachten zou informant geweest zijn van de FBI en een ander van de drugsbestrijdingsdienst DEA. Volgens de DEA nam de voormalige informant vorige week contact op met de dienst. De FBI wilde niet reageren. En dan nog even dit: Een kunstalvleesklier die ontworpen is door een diabetespatiënt wordt getest in een grootschalig onderzoek. De glucosemeter in het apparaat meet permanent de waarde in het bloed en dient indien nodig insuline toe. Patiënten met diabetes type 1 in een kleinschaliger onderzoek wilden het apparaat eigenlijk niet teruggeven, omdat ze zich niet eerder zo goed hadden gevoeld. Zorginstituut Nederland en ZonMw stellen 10 miljoen euro beschikbaar voor het grotere onderzoek, waar 240 mensen aan meedoen.

De kunstalvleesklier - Inreda Diabetic