Mollema is bezig 'topniveau te benaderen' richting Tour de France

"De benen zijn goed uit de coronapauze gekomen", zei de Nederlander van de Trek-Segafredo-ploeg bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1, nadat hij tweede was geworden in de slotrit van de Route d'Occitanie. In het klassement werd hij vijfde op een minuut van Egan Bernal, de Colombiaan die vorig jaar de Tour won.

Mollema wil niet te vroeg juichen: "Deze koers is niet echt te vergelijken met de Tour, want dit was maar vier dagen. Maar ook Bernal is goed uit de startblokken, het niveau was heel hoog."

In 2013 werd Mollema zesde in de Tour, kan hij die prestatie dit jaar verbeteren? Of mikt hij op etappezeges? "Ik kijk in eerste instantie naar het klassement. Daarin wil ik zo hoog mogelijk eindigen. Ik lig op schema om mijn topniveau te benaderen."

Mollema ziet Froome worstelen

Van viervoudig Tour-winnaar Chris Froome, die lang moest revalideren van een zware valpartij, denkt Mollema weinig te duchten te hebben. De 35-jarige Brit reed ook mee in de Route d'Occitanie, maar daarmee is alles gezegd.

Mollema: "Het gaat heel lastig voor hem worden. Hij is nog lang niet op het niveau waarop hij moet zijn en ooit zat. En dan heeft hij in zijn eigen ploeg (Team Ineos) ook nog kanshebbers Bernal en Geraint Thomas rijden. Ik moet nog zien of Froome de Tour überhaupt gaat rijden."