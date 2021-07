Etappe 16: Poels gaat in rit met vier beklimmingen weer voor de bergpunten

Wout Poels in de bolletjestrui - EPA

Daags na de tweede en laatste rustdag staat er wederom een pittige bergetappe op het programma. Na twee beklimmingen van de tweede categorie, één van de eerste categorie en één van de vierde categorie ligt de finish na een korte afdaling in Saint-Gaudens. De zestiende etappe begint in Pas de la Case en na ruim 35 kilometer moet er voor het eerst worden geklommen, de Col de Port op. Na een afdaling en de tussensprint volgt de beklimming van de Col de la Core. De Col de Portet-d'Aspet (tweede categorie) en de Côte d'Aspret-Sarrat (vierde categorie) vormen het toetje van de169 kilometer lange rit.

Etappe 16 - NOS

In de geschiedenis van de Tour de France werd de Portet-d'Aspet liefst 58 keer beklommen. De Spanjaard Julio Jiménez bereikte drie jaar op rij als eerste de top. De laatste Nederlander die als eerste boven kwam op die berg was Erik Dekker in 2005. De ritzege was destijds niet voor Dekker, maar voor de Amerikaan George Hincapie. Monument voor Casartelli In de afdaling van de Portet d'Aspet komen de renners langs het monument ter nagedachtenis aan Fabio Casartelli. De toen 24-jarige Italiaan kwam in 1995 in de voorlaatste bocht van de afdaling ten val en raakte met zijn hoofd een betonblok. Casartelli raakte in coma en werd per helikopter naar het ziekenhuis in Tarbes vervoerd, waar hij na drie hartstilstanden overleed.

Etappe 16: de twee monumenten op de Portet d'Aspet - NOS

Terug naar de huidige editie van de Ronde van Frankrijk, met Wout Poels in de bollentrui. Met nog flink wat bergen in aantocht de komende dagen, weet de Nederlander van Bahrain wat hem te doen staat: aanvallen. "Er is nu geen weg meer terug", aldus Poels op de rustdag. "Het is een heel mooi project. Ik had nog nooit een trui in de Tour gedragen, dus daar ben ik heel blij mee en het kan alleen nog mooier worden."

Poels trots op bolletjestrui: 'Speelde al voor de Tour in m'n hoofd' - NOS

Als Poels de bergtrui tot in Parijs kan behouden, schaart hij zich in het rijtje met Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse. "Het zou mooi zijn om mezelf daaraan toe te voegen. Dat zou een droom zijn die uitkomt. Het is heel dichtbij, maar ook heel ver weg. Ik bekijk het dag per dag en punt per punt."