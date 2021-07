Tien miljoen euro voor onderzoek kunstalvleesklier van uitvinder uit Goor

De werking van de kunstalvleesklier die uitvinder en diabetespatiënt Robin Koops uit Goor heeft ontwikkeld, gaat getoetst worden in een groot wetenschappelijk onderzoek. Het apparaatje is ontwikkeld voor patiënten met diabetes type 1. Die hebben vaak veel moeite om hun bloedsuikerwaardes op het juiste niveau te houden. Er zijn zo'n 100.000 patiënten met diabetes type 1 in Nederland.

Onder leiding van het UMC Utrecht gaan twaalf ziekenhuizen de werking van de kunstalvleesklier testen in een groot klinisch onderzoek, waaraan 240 volwassen patiënten gaan meedoen. Het Zorginstituut Nederland en ZonMw hebben samen een subsidie van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De kunstalvleesklier bestaat uit een glucosemeter en een pompje. De glucosemeter meet permanent de suikerwaarde. Als die te hoog is, dient het pompje insuline toe. Is de suikerwaarde juist te laag, dan geeft het pompje glucagon af. Die beide hormonen reguleren de bloedsuikerwaarde.

Formaat van een koelkast

Er is al een korte studie uitgevoerd waaraan een kleine groep van dertig patiënten heeft deelgenomen. Een deel van hen wilde na het afsluiten van de studie de kunstalvleesklier eigenlijk niet teruggeven, vertelt een woordvoerder van het UMC Utrecht, omdat ze zich niet eerder zo goed gevoeld hadden.

Deze uitgebreide vervolgstudie moet de vraag beantwoorden of de kunstalvleesklier betere zorg biedt aan diabetes type 1-patiënten die hun suikerwaarde niet goed gereguleerd krijgen. Als het apparaatje goed werkt, hebben patiënten nog steeds diabetes type 1, maar ze hebben daar dan minder last van.

Uitvinder Koops heeft jaren gewerkt aan de kunstmatige alvleesklier. Zijn eerste prototype had het formaat van een koelkast. De kunstalvleesklier is nu ongeveer zo groot als twee smartphones op elkaar.