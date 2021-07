Tientallen doden bij brand in Iraaks ziekenhuis

In de Iraakse stad Nasiriya, in het zuiden van het land, zijn tientallen doden gevallen bij een brand in een ziekenhuis waar coronapatiënten worden behandeld. Volgens Iraakse staatsmedia zijn 41 mensen om het leven gekomen; persbureau AP spreekt op basis van gezondheidsautoriteiten over zeker 50 doden.

Persbureau Reuters meldt dat er verkoolde lichamen uit het gebouw worden gedragen. Bronnen zeggen tegen het Britse persagentschap dat het aantal doden waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Veel coronapatiënten worden nog vermist.

De brand zou zijn ontstaan door een ontplofte zuurstoftank. Het vuur is volgens het Iraakse staatspersbureau INA inmiddels onder controle. In het pand wordt nog gezocht naar overlevenden.

Op beelden is te zien dat de vlammen uit het ziekenhuis sloegen: