Jaring verliest kort geding en blijft reserve van 3x3 basketbalteam in Tokio

Hierdoor blijft de selectie bestaan uit Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering, die door bondscoach Brian Benjamin is opgeroepen in plaats van Jaring.

De 30-jarige basketballer vindt dat hij recht heeft op een plek in het basisteam, omdat hij in de selectie zat die kwalificatie voor de Olympische Spelen afdwong. Nadat zijn protest door de commissie van beroep van de basketbalbond was afgewezen, spande hij een kort geding aan.

Bondscoach Benjamin verklaarde na het bekendmaken van zijn olympische selectie dat het team de laatste maanden aanvallend soms te onmachtig was.

"De keuze voor deze vier is niet gebaseerd op één wedstrijd of één toernooi", aldus Benjamin. "We hebben de afgelopen maanden in wisselende samenstellingen gespeeld om te kunnen komen tot het team dat zowel verdedigend als aanvallend het meest consistent en efficiënt is."

Het olympische 3x3 toernooi begint op 24 juli en duurt tot en met 28 juli. De Nederlandse mannen strijden met gastland Japan, Servië, China, Rusland, Letland, Polen en België om de medailles.