Demonstraties en gevechten in het parlement: wat is er aan de hand in Georgië?

Daarbij werden ze geholpen door parlementsleden van de oppositie, die eisten dat de pers de vergaderzaal in mocht. Vervolgens kwam het tot een gevecht in het parlement, dat live werd uitgezonden op de Georgische televisie.

Eerder vandaag braken er gevechten uit in het parlementsgebouw, waar Garibasjvili een toespraak gaf waarin hij vertelde dat hij niet van plan is af te treden. Journalisten braken door het veiligheidskordon van het parlement heen en stormden het gebouw binnen.

Het is al dagen onrustig in Georgië. Duizenden demonstranten en journalisten protesteren tegen de huidige regering van premier Irakli Garibasjvili, die ze verantwoordelijk houden voor geweld tijdens de jaarlijkse Pride-mars én het overlijden van een journalist die daar verslag van deed. De demonstranten eisen dat de regering aftreedt. Ook vanavond gingen ze de straat op.

Wat is er allemaal aan de hand in Tbilisi? Het begon op 5 juli, de dag waarop lhbti-activisten zich voorbereidden op de jaarlijkse Pride-optocht. Op diezelfde dag verzamelde zich een grote menigte extreemrechtse activisten en aanhangers van de Georgisch-Orthodoxe kerk bij het hoofdkantoor van Tbilisi Pride. Priesters riepen aanhangers op om "de wereld te laten zien dat we onze waardigheid verdedigen".

Terwijl de kerk had opgeroepen tot een vreedzaam protest, werd het toch al snel gewelddadig. Een woedende menigte bestormde het gebouw en begon het met regenboogvlaggen versierde balkon te verwoesten. Journalisten werden aangevallen. Meer dan 50 verslaggevers van lokale nieuwszenders liepen verwondingen op. "Het voelde alsof ik naar een staatsgreep zat te kijken", zei tv-presentator Diana Trapajdze in een Georgische talkshow.

De Pride-mars werd geannuleerd. En een van de aangevallen journalisten, de 37-jarige Lekso Lasjkarava, belandde in het ziekenhuis met ernstige botbreuken in zijn gezicht. Na een aantal dagen in het ziekenhuis mocht Lasjkarava naar huis. Daar overleed hij gisterochtend, in het bijzijn van zijn familie. Volgens zijn collega's overleed hij aan zijn verwondingen. Het onderzoek naar zijn dood loopt nog.

Op beelden van Georgische media is te zien hoe de cameraman eraan toe was na de mishandeling: