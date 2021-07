Frankrijk verplicht coronapas vanaf augustus bij bezoek horeca en winkelcentra

Wie vanaf begin augustus in Frankrijk een café, bioscoop of andere openbare gelegenheid bezoekt, moet bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is, negatief is getest of kort geleden van een coronabesmetting is hersteld. Dat heeft president Macron gezegd in een tv-toespraak. De bewijsplicht geldt ook in de trein of het vliegtuig.

Fransen kunnen hun coronapas gebruiken. Het is onduidelijk of Nederlandse vakantiegangers de internationale QR-code in hun CoronaCheck-app kunnen gebruiken. Mogelijk wordt daar de komende dagen meer over bekend.

Vaccinatieplicht voor zorg

Macron deed een klemmend beroep op alle Fransen om zich te laten vaccineren. Voor zorgmedewerkers wordt dat zelfs verplicht, als het parlement ermee instemt. Die moeten zich voor 15 september laten inenten. Daarna komen er sancties voor wie weigert.

De president raadde iedereen aan zich zo snel mogelijk te laten inenten. "We moeten bereiken dat alle Fransen gevaccineerd zijn, dat is de enige manier om naar een normaal leven terug te keren."

Sterke opleving

Iets meer dan de helft van de Fransen heeft ten minste een vaccinatie gehad, zo'n 40 procent is volledig gevaccineerd. Dat is te weinig om de opmars van de deltavariant van het virus te stuiten, daarbij komt dat het vaccinatietempo stokt.

Sinds twee weken neemt het aantal besmettingen weer toe. "Het land ziet een sterke opleving van de epidemie die overal toeslaat", zei Macron. Maar van een nieuwe lockdown ziet hij vooralsnog af. "We zullen ermee moeten leven."