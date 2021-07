Bakker verruilt PSG voor Leverkusen: 'Wil mij ontwikkelen bij aantrekkelijke club'

Linksback Mitchel Bakker maakt de overstap van Paris Saint-Germain naar Bayer 04 Leverkusen. Hij tekent voor vijf jaar en is de vierde Nederlander bij de Duitse club.

Bij zijn presentatie in Leverkusen gaf Bakker aan dat het totale plaatje hem heeft overtuigd. "Bij Bayer 04 Leverkusen krijg ik de kans om mij te ontwikkelen bij een aantrekkelijke club. De mensen bij de club hebben echt hun best voor mij gedaan. Bovendien is de club ambitieus en dat ben ik ook. Dat past goed bij elkaar."

Bakker speelde negen jaar voor Ajax en maakte, zonder een eredivisiewedstrijd te hebben gespeeld voor de Amsterdammers, in de zomer van 2019 de overstap naar Paris Saint-Germain. Daar zou hij aanvankelijk in het tweede elftal komen, maar toen dat team werd opgeheven kreeg hij een kans in het eerste team van de Franse topclub.

De international van Jong Oranje kwam afgelopen seizoen meer dan dertig wedstrijden in actie en stond onder meer in de basis tijdens de heenwedstrijd tegen Manchester City in de halve finales van de Champions League (1-2).