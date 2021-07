Italianen als helden onthaald in eigen land: 'Miljoenen gelukkig gemaakt'

"Dat we hier vandaag staan is niet alleen omdat we één penalty meer benut hebben dan onze tegenstanders, maar omdat we een van de mooiste gevoelens van het leven met elkaar delen: vriendschap." Was getekend: Giorgio Chiellini, trots aanvoerder van de Italiaanse ploeg, die zondag Europees kampioen werd.

Chiellini sprak zijn bijna poëtische woorden ten overstaan van onder anderen Sergio Mattarella, de al even trotse president van Italië, die de kersverse Europees kampioenen in het zonnetje zette in 'zijn' Palazzo del Quirinale.

"Ik wil de beste speler van het EK, Gianluigi Donnarumma, feliciteren", aldus Mattarella. "Die tweede redding, op de laatste penalty, maakte miljoenen mensen gelukkig. Niet alleen in Italië."