President Cuba vindt protesten gevolg van 'economische verstikking' VS

President Díaz-Canel van Cuba zegt dat de demonstraties van zondag tegen het communistische regime het gevolg zijn van de "economische verstikking" door de VS en socialemediacampagnes van "contrarevolutionaire" tegenstanders van zijn regering.

In de hoofdstad Havana en in andere steden en dorpen gingen duizenden inwoners de straat op. Het waren de grootste protesten tegen de regering in tientallen jaren. De deelnemers riepen leuzen als "Stop de dictatuur" en "Vrijheid".

Vandaag is in Havana veel politie op de been. Er zijn geen meldingen van nieuwe demonstraties. Wel kwamen er reacties vanuit het buitenland.

Demonstraties als die van gisteren zijn ongebruikelijk in Cuba: