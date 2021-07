A50 richting Arnhem dicht vanwege brandende vrachtwagen

De A50 tussen Apeldoorn en Zwolle blijft in de richting van Arnhem de hele avond dicht vanwege een brandende vrachtwagen. De brand is onder controle, maar het nablussen zal volgens de veiligheidsregio nog enige tijd duren.

De vrachtwagen vloog vanmiddag rond 16.15 uur in brand. Volgens de veiligheidsregio was de trailer van de vrachtwagen gevuld met 20 ton rubber en kunststof.

Ook moet de vrachtwagen geleegd worden om daarna het voertuig te kunnen bergen. Volgens Rijkswaterstaat is dit een behoorlijke klus, die waarschijnlijk nog de hele avond in beslag neemt. Het verkeer richting Apeldoorn wordt omgeleid via Amersfoort, over de A28 en A1.

Omroep Gelderland schrijft dat de afsluiting van de snelweg leidt tot verkeersproblemen in Apeldoorn. Vooral in het noorden van de stad staan staan flinke files.