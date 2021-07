Vier aanhoudingen om betrokkenheid bij crystalmethlabs

In een onderzoek naar productielabs van crystal meth heeft de politie vandaag vier personen aangehouden. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten betrokken zijn bij meerdere productielocaties van crystal meth in Nederland.

Het gaat om een man uit Den Haag, een vrouw met de Colombiaanse nationaliteit, een man uit Ecuador en een man uit Mexico. Hun leeftijden variëren van 40 tot 46 jaar. De vier zijn betrokken bij onder meer de eerder ontdekte drugslabs in een schuur in Achter-Drempt en op een binnenvaartschip in Moerdijk, vermoedt het OM.

In het onderzoek zijn vandaag ook zeven huizen en een loods doorzocht, onder meer in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk en Wassenaar. Daarbij zijn onder andere twee auto's en tienduizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Drugslabs in Achter-Drempt en Moerdijk

Het lab in Achter-Drempt werd vorig jaar mei ontdekt. Daar trof de politie drie mannen aan uit Mexico, Colombia en de Verenigde Staten en werd voor zeker 10 miljoen euro aan harddrugs gevonden.

Het lab op een binnenvaartschip in Moerdijk werd in 2019 ontdekt. In maart vorig jaar veroordeelde de rechtbank drie Mexicanen tot vier jaar cel voor het maken van crystal meth op het schip De kapitein kreeg een gevangenisstraf van ruim 2,5 jaar.

Volgens Omroep Brabant werd bij de rechtszaak over het lab in Moerdijk al duidelijk dat de veroordeelde mensen niet de enigen waren die erbij betrokken waren en dat er een organisatie achter zat.